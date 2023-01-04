Muğla Olgunlaşma Enstitüsü ürünleri internet üzerinden satılıyor

Olgunlaşma Enstitüsünde kurulan atölyelerde 40'a yakın usta öğretici tarafından Muğla yöresinin geleneksel motifleriyle bezenerek hazırlanan giyimden takıya, bodrum sandaletinden aksesuarlara 100'den fazla ürün MEB pasaj uygulaması üzerinden ücretsiz kargo imkanıyla satın alınabiliyor.

Mesleki eğitim kurumlarında "eğitim, üretim, istihdam" zincirinin güçlendirilmesi, kadınların ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin desteklenmesi ve üretim döngüsüne katılması, kültürel mirasın dünyaya tanıtılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen MEB Pasaj projesi sayesinde marifetli ellerde üretilen ürünler, hem yurtiçi hem de yurtdışında satışa sunuluyor.

Proje Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğreticiler tarafından el emeği göz nuru ürünler, MEB Pasaj sistemine kaydedildi. Geleneksel el sanatlarının modern tasarımlarla bezendiği giyimden aksesuara Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde alanında uzman usta öğreticiler tarafından üretilen 100'den fazla ürünü, MEB Pasaj platformunda satışa çıkarıldı. Türkiye'nin 81 ilinden ve yurtdışından tüketiciler ürünleri inceleyip satın alabilecek.

Enstitü Müdürü Mehmet Keleş “Enstitümüzde 40'a yakın usta öğretici çalışanımızla moda tasarımı, kuyumculuk, seramik, deri, nakış, yiyecek içecek, halı, kilim ve kumaş dokuma, el sanatları üzerine kurduğumuz 9 atölyemizde ürettiğimiz ürünleri MEB pasaj uygulaması ile Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyoruz. Yöremizi yansıtan şallar, çantalar, takılar ve Bodrum sandaleti gibi geleneksel ve coğrafi işaretli birçok ürünün satışını gerçekleştiriyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Muğla Olgunlaşma Enstitümüzdeki usta öğreticilerin marifetli ellerinde şekillenen, yöremizi yansıtan birbirinden güzel el sanatları ürünlerimiz, Bakanlığımız MEB Pasaj platformunda yerini aldı. Tüm emek verenlere, el emeği göz nuru ürünlerin hazırlanmasında emeği geçenlere ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

MEB Pasaj sisteminde olgunlaşma enstitüleri, mesleki ve teknik eğitim okulları, halk eğitim merkezleri ile özel eğitim meslek okulları bünyesinde üretilen ürünlerin satışının yapıldığı 541 mağazada yaklaşık 5 bin ürün, yer alıyor.