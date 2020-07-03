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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı yapıldı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde şube ve işletme müdürlerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı yapıldı.


Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle pandemi döneminde telekonferansla yapılan müdürler toplantısı ilk kez gerekli önlemler alınarak yüz yüze gerçekleştirildi. Bölge Müdürü Yasin Yaprak başkanlığında yapılan toplantı bölge müdürlüğü merkezinde gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, şube ve işletme müdürlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölge Müdürü Yaprak, orman yangınlarıyla mücadele konusunu özellikle vurgu yaparak tüm personelin konsantrasyonunun en yüksek şekilde olması gerektiğini söyledi.

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