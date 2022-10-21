Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde üretim tatbikatı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer İşletme Müdürlüklerinin katıldığı üretim tatbikatı yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “2023 yılı üretimlerine başlanıldığı bu günlerde Üretim-Pazarlama ile Orman İdaresi ve Planlama Şubesi ilgili olarak Ağaç kesme ve kesmede güvenlik kuralları, Kusurların tanımı, Standardizasyon ve boylama, Dikili Satış iş ve İşlemleri, FSC'de yapılacak işlemle Eta tespiti, Eta arttırımı ve OÜH etaları vb. konularında arazi çalışmaların esas olmak üzere eğitim tatbikatı Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Fethiye, Seydikemer, Dalaman ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüklerinin; İşletme Müdürleri Hakan Duman, Turan Çiğnakli, Adem Acar, Müdür Yardımcıları, Orman İşletme Şefleri, ve Muhafaza Memurları katılımı ile gerçekleşen eğitime Bölge Müdür Yardımcımız Osman Öner, Şube Müdürlerimiz Önder Sermet ve Tayfur Kazakoğlu eğitici olarak katıldılar” denildi.