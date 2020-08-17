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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün anında müdahalesi faciayı önledi

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.



Muğla'nın oksijen kaynağı olan Milas ilçesinde bulunan Kayadere bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden saat: 14.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 yangın helikopteri, 20 arazöz, 2 dozer ve orman işçileri havadan ve karadan müdahale etti. Çam ağaçlarının yoğunlukla bulunduğu bölgede alevlerin boyu 10 metreye kadar ulaştı. Bölgede bulunan çok sayıda orman ekibi yangını söndürmek için canla başla çalıştı.



Anında müdahale faciayı önledi



Ormanlık alanın ortasında bulunan yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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