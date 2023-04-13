Muğla Orman Bölge Müdürü Karabulut Göreve Başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Bölge Müdürü olarak atanan Salim Karabulut yeni görevine başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Yasin Yaprak'tan boşalan göreve Salim Karabulut atandı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Salim Karabulut, Muğla'daki görevine bugün başladı. Bölge Müdürü Salim Karabulut, müdürlük binasında Bölge Müdürü Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller, Şube Müdürleri, Muğla ve Yılanlı Orman İşletme Müdürleri tarafından karşılandı. Bölge Müdürlüğü makamında önceki Bölge Müdürü Yasin Yaprak'ında katılımıyla devir teslim töreni yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, bölge müdürlüğü makamındaki karşılama ve devir teslimin ardından Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.