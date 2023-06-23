Muğla ormanlarına 31 Ekim'e kadar izinsiz giriş yasaklandı

Orman yangınlarına en hassa iller arasında yer alan Muğla'da Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından 31 Ekim 2023 tarihine kadar ormanlık alanlara izinsiz girilmesi yasaklandı.

Komisyon kararında bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaklanırken, vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabilecekler. Bu piknik alanlarında dumansız piknik yapılması yönünde uyarılarda bulunulacaktır. Orman Yasasının 31 ve 32'nci maddesi çerçevesinde olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alarak, söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar, orman ile tesisler arasında koruma bandı oluşturacaklar. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yetkililerce istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi kesecekler.

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklar. Orman İdaresi, Jandarma ve Emniyet birimlerince oluşturulan devriye sistemi etkin bir şekilde uygulanacak, gerekirse Kaymakamların emirleri ile tüm kamu personel ve imkanlarından, önleyici hizmetler (devriye kontrol vb.) ile yangınlara karşı müdahale de yararlanılabilecek.