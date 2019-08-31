Muğla Ortaca'da trafik kazası biri çocuk 3 kişi öldü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne baba ile 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Bir ailenin yok olduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza gece Sarıgerme Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün ismi henüz tespit edelemeyen 48 RJ 205 plakalı minibüs ile Ali Kök'ün kullandığı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Ali Kök olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Yeliz Kök ile kızları 7 yaşındaki Işıl Kök kaldırıldıkları hastanede sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen hayatlarını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.