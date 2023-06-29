Muğla protokolü huzurevi vatandaşlarının bayramını kutladı

Muğla Vali Yardımcısı Vekili Mehmet Eriş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı tarafından Abide Hasan Nuri Öncüer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kalan yaşlıların bayramları kutlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı yaşlılar ile bayramlaşırken yaşlıların istek ve taleplerini de dinledi.

Kurban Bayramı'nın coşkusunu huzurevi sakinleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı; "Bayramlar bizim için her zaman birlik olmak ve güzellikleri paylaşmak demektir. Bu bayramda da yaş almış büyüklerimizi ziyaret edip bayramlarını kutladık. Büyüklerimiz bizim kıymetlimiz, tarihimiz, geçmişimiz; onların her zaman yanındayız” dedi.

Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Muğla Vali Yardımcısı vekili Mehmet Eriş, Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı, huzurevi sakinleri ve personeller katıldı.