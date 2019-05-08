İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla protokolü iftar yemeğinde buluştu

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ramazan ayında geleneksel olarak kurulan iftar çadırında Muğla protokolüne iftar yemeği verdi.


Menteşe Pazar Yerinde Başkan Gümüş ve eşi Sevilay Gümüş'ün ev sahipliğinde verilen iftar yemeğine, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcıları ile Menteşe Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.


İftar yemeğinde protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlara yemek ikramında bulunan Başkan Gümüş, “Geleneksel iftar çadırımızı bu yıl perşembe pazar yerine kurduk. Her gün bir hayırseverimizin sağladığı erzakla, ramazan ayı boyunca iftar veriyoruz. Duyarlı ve yardımsever vatandaşlarımız, iftar yemeği verebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. İftar çadırı sayesinde bir taraf hayrını yaparken, diğer tarafta sıcak yemek yiyor ve ihtiyaç sahiplerinin de yüzü gülüyor.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.