Muğla protokolü iftar yemeğinde buluştu

Menteşe Pazar Yerinde Başkan Gümüş ve eşi Sevilay Gümüş'ün ev sahipliğinde verilen iftar yemeğine, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcıları ile Menteşe Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

İftar yemeğinde protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlara yemek ikramında bulunan Başkan Gümüş, “Geleneksel iftar çadırımızı bu yıl perşembe pazar yerine kurduk. Her gün bir hayırseverimizin sağladığı erzakla, ramazan ayı boyunca iftar veriyoruz. Duyarlı ve yardımsever vatandaşlarımız, iftar yemeği verebilmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. İftar çadırı sayesinde bir taraf hayrını yaparken, diğer tarafta sıcak yemek yiyor ve ihtiyaç sahiplerinin de yüzü gülüyor.” dedi.