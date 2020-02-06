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Muğla Sağlık Müdürlüğünden korona virüs açıklaması

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs görüldüğü iddiasıyla ilgili, “İlimizde şuan itibariyle olası veya kesin korona virüs vakası yoktur” dedi.


Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer yaptığı yazılı açıklamada, “6 Şubat 2020 tarihinde Marmaris ilçemizde bir işletmeden gelen hastada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde solunum sıkıntısı ve grip semptomları tespit edilmiştir. Olası bir vaka olabileceği düşüncesi ile gerekli önlemler alınmış olup, eşzamanlı Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilerek klinik ve epidemiyolojik değerlendirme yapılmıştır. Vakanın korona virüs olmadığı kanaatine varılarak hastaya standart viral pnömoni tedavisi başlanmıştır. İlimizde şuan itibariyle olası veya kesin korona virüs vakası yoktur” denildi.


Olası bir korona virüs vaka olabileceği şüphesi ile hastaneye gelen kişinin bayan bir rehber olduğu öğrenildi.

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