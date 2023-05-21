Muğla semaları uçurtmalarla renklendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ay Işığı Parkında düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilenen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı çocuklarla bir çok etkinliğe katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, “Uçurtma tüm çocuklarımız için özel bir yere sahiptir. Muğla semalarını bugün çocuklarımızın uçurtmalarıyla renklendirdik. Rüzgara karşı koyan ve gökyüzünde özgürce süzülen uçurtmaların verdiği mutluluğu çocuklarımızla paylaşmak için Uçurtma Şenliği düzenledik aynı zamanda farklı etkinliklerle de çocuklarımızın ve yaşlılarımızın sosyal yaşama uyum sağlamaları için güzel bir fırsat oldu” dedi.

Etkinliğe; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, İl Müdür Yardımcısı İsa Umut, Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahir Özoğlu, Çocuk evlerinde kalan çocuklar, huzurevi yaşlıları, koruyucu aileler, Muğla Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönülleri ve vatandaşlar katıldı.