Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yine zirvede

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik araştırma alanında yaptığı 560 projeden 335'i desteklenmeye değer görüldü.

2209-A öğrenci araştırma projeleri destekleme sıralamasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri bir önceki dönemde de 465 proje ile başvuru yapmış, bu projelerden 289'u desteklenmeye değer görülerek Türkiye birincisi olmuşlardı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 2021 yılı birinci ve ikinci dönem yapılan başvurularda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri iki dönemde de tüm üniversiteler içinde açık ara zirveyi paylaştı. Üç dönemdir üst üste 2209-A bilimsel ve teknolojik araştırma alanında 2020 2'nci dönem ikincilik, 2021 yılında ise iki dönemde de zirveyi kimseye bırakmadı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 5 yıl önce göreve geldiklerinde ortaya koydukları ilk 50 Üniversite hedefini yakaladıklarını açıkladı. Rektör Çiçek, “Bu başarıyı ulaşabilmek için öncelikli olarak proje hazırlama kültürünü öğrencilerimize aşıladık. Bunun için birçok proje eğitimi verdik. Hem lisans üstünde, hem lisansta proje hazırlama derslerini müfredata dahil ettik. Bunun sonuçlarını da kısa zamanda aldık. AR-GE Üniversitesi olma hedefimizden hiç sapmadık. Bu hedefe ulaşabilme yolunda öğrencilerimizin katkısının çok büyük olacağına inandık. Ulusal, AB ve Uluslararası alanda büyük bütçeli projeleri alan ilk üniversiteler arasındayız. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim söylediği 2023-2053 ve 2071. Üç dönemdir üst üste adımızı zirveye yazdıran öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı bu başarıdan dolayı kutluyorum” dedi.