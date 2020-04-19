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Muğla sokakları deterjan ile yıkanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar ve caddeler deterjanlı su ile yıkanıyor.


Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği illerden Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sokak ve caddelerde deterjanlı su ile temizlik çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri tarafından Menteşe ilçesinin en işlek cadde, sokak ve kaldırımlarında sabah saatlerinde başlayan temizlik çalışması gün boyu devam edecek.


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu zor süreçte hep yanlarında olduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik gıda ve hijyen malzemesi dağıtımını hafta içinde sürdüreceğiz. Zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını ve kendilerini izole etmelerini istiyoruz. İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Menteşe ilçemizdeki vatandaşlarımızın çok sık kullandığı cadde, sokak ve kaldırımlar ekiplerimiz tarafından deterjanlı su ile temizleniyor, Bu çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek” dediler.

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