İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla Spor Tırmanış Şampiyonası Fethiye'de yapıldı

Okullar Arası Spor Tırmanış Yarışması, Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Okullar Arası Spor Tırmanış Yarışması, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.


Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Spor Tırmanış duvarında düzenlenen yarışmaya, Muğla ve ilçelerinden 36 öğrenci katıldı.


Foça Mahallesinde bulunan tırmanış duvarında gerçekleşen yarışlara farklı kategorilerden 9 ila 18 yaş aralığındaki öğrenciler dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmanın ardından kategorilerine göre dereceye giren sporculara ödülleri verildi.


Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Yıldırım Beyazıt Umurtağ, yaptığı açıklamada, tırmanış yarışının Muğla'da ilk kez gerçekleştiğini söyledi. Yarışın renkli görüntülere sahne olduğunu ve şenlik havasında geçtiğini ifade eden Bayezit, “Önümüzdeki yıllarda katılım sayısını artırarak etkinliğin kapsamını genişletmeyi istiyoruz. Amacımız, Muğla'dan Türkiye şampiyonu çıkarmak ve geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.