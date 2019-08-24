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Muğla Tarihi Dünyaya Anlatıldı

Dünyadaki antik kentleri, kültürleri, tarihi ve gelenekleri koruyup geliştirmek amacıyla kurulan Antik Kentler Birliğinin bu yıl 2’incisi düzenlenen forumu Rusya’nın tarihi Ryazan Kentinde yapıldı.

Dünyadaki antik kentleri, kültürleri, tarihi ve gelenekleri koruyup geliştirmek amacıyla kurulan Antik Kentler Birliğinin bu yıl 2'incisi düzenlenen forumu Rusya'nın tarihi Ryazan Kentinde yapıldı. 500 yaşından büyük kentlerin kabul edildiği toplantıda Muğla'da temsil edildi.


Antik kentler arasındaki dostça ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından görevlendirilen Genel Sekreter Yardımcısı Emin Madran ve beraberindeki ekip katıldı. Muğla'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 50'nin üzerinde antik kentin temsilcileri ile paylaşıldı. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün döneminde koruma alanında gerçekleştirilen ve devam eden çalışmalar katılımcılara aktarıldı.


Foruma ülkemizden Muğla'nın yanı sıra Mersin Mezitli ve Antalya Muratpaşa kentleri de katıldı.

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