Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Şap Aşısı hakkında açıklama yaptı

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden şap hastalığı aşı mücadelesi hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan aşıların sonuç verdiğini açıklayan Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ”2023 yılı Ocak ayında komşu ülkemiz Irak'ta görülen Şap SAT-2 serotipine karşı Şap Enstitümüz tarafından 37 gün gibi kısa bir sürede aşı geliştirdi. Bu güne kadar 14,5 milyon doz aşı üretimi yapılarak 8 milyon büyükbaş hayvan aşılandı. Aşılama çalışmaları bir yandan yoğun şekilde devam ederken, hastalığın ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hastalığa duyarlı hayvan hareketlerine kısıtlamalar getirilmişti. Aşılama oranlarında yakalanan başarı ve hastalığın yayılışının önüne geçilmiş olması sebebiyle Bakanlığımızın talimatları gereği 28 Nisan 2023 itibariyle kısıtlar kaldırılmış bulunmaktadır. İlgili Talimat gereğince; İl içi hareketlerde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan nakillerinde aşı şartı aranmayacaktır. İl dışı Küçükbaş hayvan hareketlerinde aşı şartı aranmayacaktır. İl dışı Büyükbaş hayvan hareketlerinde SAT-2 aşısı yapılmış olma ve üzerinden 21 gün geçmiş olma şartı aranacaktır. Aşının hızlı şekilde üretimini gerçekleştiren enstitü uzmanlarına, üretilen aşının sahada duyarlı hayvanlara büyük gayretle uygulayan Veteriner Hekim, Tekniker ile Teknisyen personelimize ve kısıt döneminde kurallara uyarak hastalıkla mücadelede yanımızda olan siz değerli üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz” ifadesi kullanıldı.