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Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğüne Barış Saylak atandı

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararname ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alınırken, yerine Barış Saylak atandı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararname ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alınırken, yerine Barış Saylak atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Karar ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alınırken, yerine AK Parti'den Milas Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen ve aldığı oy oranıyla dikkat çeken Barış Saylak atandı.

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