Muğla TOKİ konutları kurasında gözyaşlarını tutamadı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Sosyal Konut Projesi çerçevesinde Muğla'da iki gün sürecek 2 bin 600 konutun kura çekimi başladı. Kurada adı çıkan Hediye Korkut ise gözyaşlarına tutamadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ortaklığıyla yürütülen 'İlk evim, ilk iş yerim' projesi çerçevesinde, Muğla'nın Bodrum, Menteşe ve Fethiye ilçelerinde yapılacak bin 369 konutun kura çekimi Menteşe Spor Salonu'nda yapıldı. Heyecanla sonuçları bekleyen vatandaşlar, kuradan isimleri çıkınca büyük sevinç yaşadı. Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerine yapılacak olan bin 231 konutun kura çekimi ise yarın yapılacak.

Bugün gerçekleştirilen kurada ise isimlerinin çıktığını gören vatandaşlar sevinç gözyaşı dökerken, kurada ismini gören ve gözyaşlarını tutamayan vatandaşlardan Hediye Korkut, “Çok mutluyum. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Sonunda biz de ev sahibi olabileceğiz” dedi.

İsminin çıkmasını heyecan içerisinde bekleyen vatandaşlardan Mehmet Yaman ise "Çok heyecanlıyım beklemeye devam ediyorum nasibimizde varsa olur” ifadesi kullandı.

Engelli kontenjanından adı çıkan Ali Özkaya da, “İsmimin çıkacağını beklemiyordum, mutlu oldum. Allah herkese ev sahibi olmayı nasip etsin” diye konuştu.