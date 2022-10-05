Muğla Toprak Koruma Kurulu toplandı

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından sunum yapıldı. Toplantıda, tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, tarım arazilerinin ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilerek bu arazilerin amaç dışı yanlış kullanımlarını önlemek, kullanılabilecek alanlarda ise çevre arazileri korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin konular ele alındı.