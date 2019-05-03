İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Muğla Türk Musikisi Derneği Korosu konserine yoğun ilgi

Muğla Türk Musikisi Derneği Korosu Marmaris’te konser verdi.

Muğla Türk Musikisi Derneği Korosu Marmaris'te konser verdi. 30 eserin seslendirildiği konsere, ilçede yaşayan sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.


Muğla Türk Musikisi Derneği Korosu Marmaris'te konser verdi. Armutalan Kültür Merkezi'nde bulunan Tarık Akan sahnesinde gerçekleşen konsere ilçede yaşayan sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 30 eserin seslendirildiği konser, iki bölümde oluştu. Muğla Türk Musikisi Derneği Başkanı Ahmet Başman konserle ilgili bilgi verdi. Koro olarak yılda bir kez konser verdiklerini belirten Başman, “Türk Sanat Musikisi'nin güzel eserlerinden derlediğimiz eserlerle bir konser düzenliyoruz. Gençlerimizin Türk Sanat Musikisi'ne ilgisi bir hayli yükseldi. Koro sayısında da artış var. Bunların güzel gelişmeler.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.