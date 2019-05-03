Muğla Türk Musikisi Derneği Korosu konserine yoğun ilgi

Muğla Türk Musikisi Derneği Korosu Marmaris'te konser verdi. 30 eserin seslendirildiği konsere, ilçede yaşayan sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Muğla Türk Musikisi Derneği Korosu Marmaris'te konser verdi. Armutalan Kültür Merkezi'nde bulunan Tarık Akan sahnesinde gerçekleşen konsere ilçede yaşayan sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 30 eserin seslendirildiği konser, iki bölümde oluştu. Muğla Türk Musikisi Derneği Başkanı Ahmet Başman konserle ilgili bilgi verdi. Koro olarak yılda bir kez konser verdiklerini belirten Başman, “Türk Sanat Musikisi'nin güzel eserlerinden derlediğimiz eserlerle bir konser düzenliyoruz. Gençlerimizin Türk Sanat Musikisi'ne ilgisi bir hayli yükseldi. Koro sayısında da artış var. Bunların güzel gelişmeler.” dedi.