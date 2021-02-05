Muğla Türk Ocakları'ndan Şemdinli'ye yardım kolisi

Devletin yardım elini uzattığı Doğu ve Güneydoğu'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Muğla Türk Ocakları Derneği duyarsız kalmadı.

Muğla Türk Ocakları Derneği Başkanı Hüseyin Akar ve yönetim kurulu tarafından Hakkari Şemdinli ilçesindeki Yörük Türkmen Derneği ile yapılan görüşmeler sonrası Yörük Türkmen Derneği kanalı ile bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere hazırlanan yardım kolileri yola çıktı.

Türk Ocakları Derneği Muğla Şube Başkanı Hüseyin Akar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletini etkisiz hale getirmek veya yıkmak için uğraşan dış güçler ve içerideki uzantılarının 1925'den itibaren ülkemizin Doğu ve Güney Doğusunda etnik ayrımcılık oyununu oynayarak bölmek için uğraştıklarını belirtti. Akar, “O bölgelerde yaşayan, aslı Türk olan Türk ya da kendisini Kürt diye isimlendiren kardeşlerimizi kandırarak bu bölme oyunlarına alet ettiler. Şunu da unutmamak gerekir, bazı devlet görevlileri de bu oyunlara alet oldu ve resmi veya sivil birçok vatandaşımız şehit oldu, gazi oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de Allah'tan şifalar dilerim.

Geçmişte yapmış olduğu hatalardan dönen devletimiz son birkaç yıldır ihmal edilen o bölgenin insanlarına elini uzatmaya, ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaya başlamıştır. Bu isabetli ve sevindirici gelişmeyi canı gönülden destekliyor ve ilgililere teşekkür ediyoruz. İnsanımızın da her Doğulunun PKK'lı hain olmadığını, onların da devlete ve millete bağlı insanlar olduğunu bilmesi ve ona göre değerlendirme yapması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Ülkemizin kanayan yarası durumunda olan bu yarayı devletimiz sarmaya çalışırken, biz Sivil Toplum Kuruluşlarına da bu yara sarma işine destek olmak düşmektedir. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda sevinerek öğrenmiş olduk ki o bölgelerde Yörük Türkmen Dernekleri kurulmuş ve faaliyet göstermeye çalışıyorlar. Biz de Hakkari Şemdinli'deki Yörük Türkmen Derneği Başkanı ile görüştük. İhtiyaçlarını sorduk. ‘Her türlü yardımı kabul ediyoruz, burada muhtaç insanlarımıza dağıtıyoruz' dedi. Türk milletine Allah tarafından mazluma sahip çıkmak, zalime de karşı durmak görevi verildiğine inanıyoruz. Verilmiş olan bu kutsal görev nedeniyle bizde devletimizin bu yara sarma faaliyetine destek vermek amacıyla yardım kampanyası başlattık. Kampanyamızı çevremize duyurduk. Duyarlı kardeşlerimizin destekleriyle 22 koli hazırladık. Kolilerimizde ayakkabı, giysi, kırtasiye, çorap, oyuncak ve altı adet de EBA uyumlu tablet var. Kampanyamıza destek verenlere teşekkür ederiz” dedi.