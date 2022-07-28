Muğla U-11 futbol turnuvası yarın başlıyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi'nde yapılacak olan Yerküpe Cup U-11, yarın yapılacak maçlarla başlıyor.

29-31 Temmuz tarihleri arasında üç gün sürecek olan turnuvada 2010-2011-2012-2013 doğumlu sporculardan oluşan takımlar mücadele edecek. Turnuvada Muğla'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Konya ve Denizli'den spor kulüpleri yer alacak.

Turnuya Muğlaspor'un yanı sıra Yatağanspor, Menteşe Yerküpe Beşpınarspor, Yatağan Sportif, Datça 1923, Düğerek Güneşspor, Ortakent Yahşi Gençlikspor, Ortaca Esnafspor, Milas Gençlikspor, Dalaman Belediye Gençlikspor, Yerkesikspor, Saburhanespor, Halikarnas Gençlikspor ve Bodrum Futbol Akademisi gibi Muğla ekipleri turnuvada boy gösterecek.

29 Temmuz Cuma günü saat 11.30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan turnuva, 31 Temmuz Pazar günü 17.30'da yapılacak kapanış töreniyle sona erecek. Turnuvada ilk üçte yer alan takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek. Öte yandan 30 Temmuz Cumartesi akşamı konser etkinliği de yapılacak.

Muğlaspor U11 takımı teknik sorumlusu Sezai Aksoy, ''Turnuvaya oldukça iyi hazırlandık. Turnuva tarihine kadar çeşitli hazırlık maçları gerçekleştirdik. Yeni sezona hazırlık ve çocukların kaynaşması adına güzel bir turnuva olacağını düşünüyorum. Turnuva boyunca eğlenerek öğrenmeye gayret edeceğiz. Turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarılar dilerim'' ifadelerini kullandı.

Muğla'da bugüne kadar yaylada yapılan bir futbol turnuvası olmadığını ifade eden turnuva organizatörü Menteşe Yerküpe Beşpınarspor Başkanı Hüseyin Serim, ''Çocuklarımız dört duvar arasına hapis olmasınlar düşüncesiyle doğayla iç içe bir futbol turnuvası organize etmek istedik. Menteşe'de bulunan futbol sahamızı amacına yakışır bir şekilde kullanmayı arzuladık. Takımlarımızdan da bu turnuvaya yoğun bir talep oldu. Turnuvaya katılan yakın kulüplerimiz servislerle gidip gelecekler. Şehir dışından gelen takımlar için çadır ve otelde konaklama imkanı da var'' dedi.