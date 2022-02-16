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Muğla ulaşımına 90 yeni otobüs katılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağını genişletmek ve sefer sayılarını arttırmak için 90 yeni otobüsü envanterine kattı.

Muğla'da en ücra noktadaki vatandaşların dahi ulaşım hizmetinden sorunsuz olarak yararlanmaları için Muğla'ya kazandırılan otobüslerin teslimatı tamamlandı.


Menteşe otogarında tören düzenlenecek


Muğla halkına daha konforlu bir ulaşım hizmeti sağlamak için 90 yeni otobüs 18 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Menteşe Şehirler Arası Otobüs Terminalinde düzenlenecek törenle hizmete girecek. Doğaya ve insana saygılı, son teknoloji ürünü otobüslerde, engellilerin rahat seyahat edebilmeleri için her türlü önlem alınmış durumda. Ayrıca egzoz gazı salınımı düşük seviyede olan araçlar tercih edilirken Muğla'ya daha iyi hizmet verilirken doğanın korunması konusunda da hassasiyet gösteriliyor.


Yeni otobüslerden yüzde 145 tasarruf sağlandı


Kur artışı öncesinde yapılan alımlarda, araçların herhangi bir fiyat artışından etkilenmesini önlemek amacıyla yapılan çalışma ile bugünkü fiyatlara oranla Büyükşehir Belediyesi yüzde 145 tasarruf sağladı.

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