İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla Ülkü Ocaklarından temizlik kampanyası

Muğla Ülkü Ocakları tarafından ’Çevrecilik Milliyetçiliktir’ sloganı ile temizlik kampanyası başlatıldı.

Muğla Ülkü Ocakları tarafından 'Çevrecilik Milliyetçiliktir' sloganı ile temizlik kampanyası başlatıldı.


Hafta sonu tatilinde sabah bir araya gelen Muğla Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi "Çevrecilik Milliyetçiliktir" sloganıyla doğal parklar ve piknik alanları olmak üzere birçok yeri çöplerden arındırdı.


Muğla Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Demirel Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi'ne teşekkür ederek, "Genel Başkanımız Dr. Sinan Ateş'in "Çevrecilik milliyetçiliktir" sözünden yola çıkarak, gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir alanlar bırakmak için bölgelerimizde çevre temizliği yapılmıştır. Emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.