Muğla Üniversitesi öğrencileri tarihi ve doğal güzellikleri keşfetti

Muğla'daki yurtlarda kalan yaklaşık 750 genç İztuzu Plajı ve Kaunos Antik Kenti'ne ziyaret gerçekleştirdi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, Muğla Valiliği himayesinde bölgenin tarihini ve doğasını tanıtmak amacıyla başlattığı “Gençleri Tarih ve Doğa İle Buluşturuyoruz” etkinliği ile ülkenin dört bir yanından yükseköğretim eğitimlerini tamamlamak için Muğla'ya gelen öğrenciler için gezi düzenleniyor.

Ekim ayında Milas Bafa Gölü Herakleia'da doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, Ortaca Dalyan İztuzu Plajı gezisi, tekne turu ile Köyceğiz Kaunos Antik Kenti'ne ziyaretle devam etti. Muğla Erkek Öğrenci Yurdu, Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu, Şahidi Kız Öğrenci Yurdu, Turgutreis Erkek ve Kız Öğrenci Yurdu, Milas Öğrenci Yurdu, Fethiye Öğrenci Yurdu ve Ortaca Öğrenci Yurdundan yaklaşık 750 öğrenci Ortaca ve Köyceğiz'de buluştu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, yurt müdürleri, eğitim sorumluları ve yurt personelinin eşlik ettiği öğrenci gurupları güne tekne turu ile başlayarak güzel havada tarih ile iç içe bir gün geçirdi.

Gençleri sınav stresinden bir nebze olsun uzaklaştırarak hem Muğla'yı tanıtmak hem de doğa yürüyüşü ile spor yapma imkanı sunmak istediklerini belirten Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, bu tür etkinliklerin devam edeceğini, ayrıca antrenörlerin yurtlarda çeşitli branşlarda eğitim de verdiğini dile getirdi.

Açıkbaş, gençlere sadece barınma imkanı sunmadıklarını, yurtlarda ki eğitim sorumluları ve antrenörle özveriyle çalışarak gençlere bir yandan eğitim vererek bir yandan da spor yaptırdıklarını söyledi.