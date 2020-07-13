Muğla Valiliği 15 Temmuz programını açıkladı

Program 15 Temmuz Çarşamba günü saat 12:30'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanına fidan dikimi ile başlayacak. Mevcut fidanların bakımı yapılacak. Ardından saat 13:00'da Menteşe'deki şehitlik ziyaret edilecek.

Program saat 20:00'da Marmaris Atatürk Meydanı'nda devam edecek. Buna göre meydanda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi gezilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Kuran'ı Kerim tilaveti okunacak, dua edilecek. Protokol konuşmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları ile sürecek programda Mehter Takımı gösterisi, Cumhurbaşkanlığı 15 Temmuz Kronoloji Filminin gösterimi, günün anlam ve önemine yönelik şiirlerin okunması, tasavvuf müziği dinletisi, video ve film gösterimi, su sporları gösterileri gerçekleştirilecek. Program saat 00:13'te Sela okunmasının ardından sona erecek.