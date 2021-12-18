Muğla Valiliğinden sel mağdurlarına destek

Ziyarette mağdur ihtiyaç sahiplerine 20'şer bin lira destek verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 Aralık 2021 Cumartesi günü etkili olan sağanak yağışın ardından özellikle zemin katlarda olan evleri balçık ve su bastı, vatandaşlar mağdur oldu. Muğla Valisi Orhan Tavlı, yağıştan zarar gören İçmeler Mahallesini ziyaret etti. Vali Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan, İçmeler Mahallesi Muhtarı İbrahim İşler ile birlikte taşkınlardan mağdur olan aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette mağdur ihtiyaç sahibi ailelere Muğla Valiliği bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü bünyesinden 20'şer bin lira destek verildi. Vali Tavlı, Kaymakam Aksoy ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Çağlayan, ziyaret sonunda Mahalle Muhtarı İşler'den İçmeler genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.