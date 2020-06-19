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Muğla Valisi Orhan Tavlı, Babalar Günü'nü kutladı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Muğla Valisi Tavlı mesajında, "Hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan, tüm aile fertlerini güven bağı ile birbirine bağlayarak, aile değerlerinin yaşatılmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenen babalarımıza en derin sevgi, saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz. Babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, onlara karşı sevgi, saygı ve vefa duygusunun bir gereği olduğunun bilinciyle tüm Babaların “Babalar Günü”nü kutlar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat sürmelerini temenni ederim" dedi.

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