Muğla Valisi Orhan Tavlı, bayram öncesi yol denetim uygulamalarına katıldı

Muğla'nın turistik kentlerinden Marmaris ve Datça'nın kara yolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında sürücülere emniyet kemeri kontrolleri yapıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın da katıldığı denetimlerde ‘Bayramınız Kemerli Olsun ‘ sloganı ile sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Marmaris ilçe girişine 21 kilometre mesafedeki Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında Ramazan Bayramı öncesi ilçelere giriş yapan araçlara emniyet kemeri ve güvenlik kontrolleri yapıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Emniyet Müdürü S.Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı J.Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Murat Çam Marmaris ve Datça ilçelerine tatile gelen vatandaşlar ile sohbet ederek emniyet kemeri taktıkları için teşekkür ederek iyi bayramlar dileklerinde bulundu. Üzerinde ‘Bayramınız kemerli olsun ‘ sloganı yazan defterler sürücülere hediye edildi.

‘Bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı ‘

Ramazan Bayramı tatili için ilçeye girişlerde arttırılan güvenlik önlemleri çerçevesinde ilçeye giren araçlar narkotik ve bomba arama köpekleri ile teker teker arandı. Emniyet kemeri ve belge kontrolü yapıldı. Bayram boyunca ilçe merkezlerinde, kırsal mahallelerde başta olmak üzere tüm Muğla ilinde havadan ve karadan denetimler devam edeceği bilgisi edinildi.