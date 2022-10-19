Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan Muhtarlar Günü mesajı

Vali Tavlı, “Birçok kamu hizmetinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında önemli görevler üstlenen muhtarlarımızın hizmet standartları ve özlük hakları Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile geliştirilerek, vatandaşlarımızın şikâyet ve taleplerini ilgili kurumlara aktarmada ve görevlerini yerine getirmede muhtarlarımızın önemli imkânlara kavuşmaları sağlanmıştır. Muhtarlarımız; seçilmiş oldukları mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek, yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinde önemli bir görevi üstlenmektedirler. Muğla'mızın her alanda gelişmesi ve kalkınması için özverili bir şekilde çalışmalarını yürüten muhtarlarımızla sürekli olarak bir araya gelerek, vatandaşlarımızın sorunlarına ve taleplerine ortak çözümler üretmek için, vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunabilmek için muhtarlarımızla iş birliği içerisinde gayret gösteriyoruz. Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, ilimizde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında, yangınlardan zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında ve mağduriyetlerinin giderilerek hayatın normale dönmesi konusunda kurumlarımızla birlikte canla başla görevlerini yerine getirmişler, büyük fedakârlık göstermişlerdir. Muğla'mızda görev yapan muhtarlarımız başta olmak üzere, milletimizin hizmetkârı, demokrasinin ilk adımı olan, tüm kıymetli muhtarlarımızın ‘19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.