Muğla Valisi Tavlı, Datça'da incelemelerde bulundu

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Datça'ya gelerek bir takım incelemelerde bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Datça'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Datça Kaymakamı Mesut Çoban tarafından karşılanan Tavlı, ilk olarak Kovanlık Tabiat Parkı'nı inceledi. Ardından Datça Kaymakamlığını ziyaret etti.

Kaymakam Çoban'dan yatırım programları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tavlı, daha sonra, Datça Adliyesi, Datça Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça Devlet Hastanesi ile sivil toplum kuruluşlarını, şehit ailelerini ve esnafı ziyaret etti. Mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Tavlı, eski hükümet konağı binası, yeni yapılacak hükümet konağının arazisi, Körmen Marina, tarihi yel değirmeninde incelemelerde bulunarak ilçeden ayrıldı.