Muğla Valisi Tavlı Idyma Antik Kentinde incelemelerde bulundu

Idyma Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Baran ve Kazı Başkan yardımcısı Dr. Nil Dirlik Deniz tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Muğla Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki heyet surlarla çevrili olan Antik kent içerisinde 2022 yılında Kent Meclisi binası (Bouleuterion), Kutsal alan ve doğu mekanlarına ulaşılan alanlarda inceleme gerçekleştirdi.

Idyma Antik Kenti Kazı Çalışmalarını yerinde inceleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı “Muğla'mızda başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları ve çıkarılan eserlerin turizme kazandırılmasıyla tarih ve kültür turizminde ciddi ilerleme kaydedildiğini ve Arkeolojik kazı çalışmalarına verilen desteğin artarak devam edeceğini” söyledi.

Muğla'nın Türkiye Yüzyılında Tarih ve Kültür Turizminin başkenti olmasının hedeflendiğini belirten Muğla Valisi Tavlı ve beraberindeki heyete ilgi ve desteklerinden dolayı Idyma Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Baran teşekkür etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı 'ya incelemelerinde; Vali Yardımcısı ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, Vali Yardımcısı ve Ula Kaymakam Vekili, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Belediye Başkan Yardımcısı İlker Çelik, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu ve Gökova Muhtarı Ulaş Bavut eşlik etti.