Muğla Valisi Tavlı Marble-İzmir fuarına katıldı

Dünyanın doğaltaş sektöründe en önemli buluşmalarından olan ve bu yıl 28'incisi düzenlenen Marble-İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarına katılan Muğla Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki heyet fuardaki Muğla ürünlerine ve firmalarına destek oldu.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Kazakistan gibi 26 ülkeden 120 profesyonel satın almacının alım heyeti programı çerçevesinde ziyaret ettiği ve 100 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda, Muğla başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından çıkarılan blok mermerler ve üretilen doğal taş ürünleri sergileniyor.

Muğlalı Mermer ve Doğaltaş sanayicilerinin stantlarını ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi alan Vali Orhan Tavlı'yı Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan eşlik etti.

Uluslararası pazarda her geçen gün talebi artan Muğla ürünlerine dikkati çeken ve Muğla'nın Türkiye doğal taş üretim ve ihracatının önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, doğal taş ve madencilik sektörüyle birlikte ortak akılla sektörün potansiyelini geliştirirken, doğayı ve çevreyi gözetecek projeler ve çözümler üretildiğini söyledi.

Madencilik sektörünün doğal afetlerde iş makineleri ve çalışanlarıyla birlikte büyük bir fedakârlıkla yardıma koştuğunu belirten Vali Orhan Tavlı ilimizde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarında ve 6 Şubatta meydana gelen deprem felaketinde araç ve malzeme desteği sağlayarak, ekiplere büyük destek veren sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Muğlalı Mermercilerin stantlarını ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, “Muğla'nın her zaman her alanda daha büyük başarılar kazanacağına inanıyoruz. Mermer Muğla'mızın Önemli bir rezervi bu rezervleri işleyerek dünya pazarlarında ekonomiye artı olarak dönüştüren vatandaşlarımızın ihracatının artması için firmalarımızın yanında olacağız” dedi.

Vali Orhan Tavlı'yı ziyaretinde Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, Meclis Başkanı H.Koray Özcan ve Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan eşlik etti.