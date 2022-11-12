Muğla Valisi Tavlı, tatbikat öncesi seminer düzenledi

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümünde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek "Çök-Kapan-Tutun Deprem Anı Tatbikatı" öncesinde Muğla Valiliği tarafından seminer düzenlendi. Seminer Muğla Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı ve AFAD Muğla İl Müdürü İsmail Özkan tarafından afet ve acil durumlarda mülki idare amirlerinin yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından verilen seminere vali yardımcıları katıldı.