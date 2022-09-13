Muğla Valisi Tavlı'nın Ahilik Haftası mesajı

Muğla Valisi Tavlı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarihimizde önemli bir yeri olan ahilik iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi güzel meziyetleri birleştiren, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturudur. Temelleri 13. Yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik Teşkilatı; meslek ve sanatkarlığı ahlaki değerlerle harmanlayan, sanatını dayanışma ile bütünleştiren, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla toplumsal hayatın tanziminde çok önemli görevler ifa etmiştir. Ticaret ve ekonomi alanında esnaf ve sanatkarımıza olduğu kadar sosyal ve kültürel alanda da tüm halkımıza yol gösterici olan Ahilik Teşkilatı ve değerlerinin, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin milli ve manevi değerlerini muhafaza etmeye ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Pir Ahi Evran-ı Veli'yi ve onun izinde yürüyen gelmiş geçmiş bütün ahileri rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ekonomik ve sosyal hayatımızın temeli olan esnaf ve sanatkarlarımız, tüccarlarımız, sanayicilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, birlik beraberlik, dayanışmanın artarak devam etmesini ve bu hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin hayırlar getirmesini temenni ediyorum"