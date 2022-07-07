Muğla Valisi Tavlı'nın Kurban Bayramı mesajı

Vali Tavlı mesajında, "Kültürel değerlerimizi, maddi ve manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan kapılardır. Geçmişimizden gelen yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin yaşanmasına, dargınlık ve kırgınlıkların ortadan kalkmasına, insanî değerlerin kazanılmasına aracı olan bayramlar, aynı zamanda büyükleri hatırlama, küçükleri sevindirme günleridir. Vatandaşlarımızın, Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için Valiliğimiz koordinasyonda ilgili kurumlar tarafından gerekli tüm önlemler alınmıştır. Ailemiz, yakınlarımız ve dostlarımızla Mübarek Kurban Bayramı'nı geçirmek için çıktığımız yollarda bayram sevincine gölge düşürmemek, yürekleri yakmamak için trafik kurallarına azami derecede riayet ederek sorumlu davranalım.

İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar ile Kurban Bayramı nedeniyle yoğunlaşacak insan ve araç hareketliliğinin orman yangınlarını tetikleyebileceği göz önünde bulundurularak, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, Valiliğimizce girişi yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, tarla, bahçe, sera temizliklerinde ortaya çıkan atıkların yakılmaması ve görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi konularında vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Muğlalı hemşerilerimizin, bayramını ilimizde geçirmekte olan tüm misafirlerimizin, tüm kamu kurumlarında çalışan mesai arkadaşlarımın, sivil toplum kuruluşlarının ve basın mensuplarının mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, bayramın vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim" dedi.