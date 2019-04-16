Muğla ve Aydın'da 64 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı radar aracı tarafından Borum Kargı adası açıklarında bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesinin ardından botlar tarafından bölgede yapılan aramada şişme lastik bot içinde 13 düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler işlemlerin yapılması için Turgutreis Sahil Güvenlik iskelesine getirildi.

Aydın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edilmesinin ardından botta yapılan incelemede 51 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik botu ile Didim'deki bir marinaya getirilirken işlemlerinin yapılması için Didim Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiler. Yakalanan toplam 64 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla ve Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.