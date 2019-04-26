Muğla ve Aydın'da 89 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Marmaris'in Söğüt Mahallesi Karaburun mevkisinde bir restoran önündeki iskeleden fiber tekneye düzensiz göçmenlerin bindiği ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı 2 bot bölgeye sevk edildi. İskeleden hareket eden ve düzensiz göçmenleri taşıyan bot, Bozburun Sarnıç Burnu açıklarında yakalandı. Silivri Limanına kayıtlı olduğu öğrenilen ‘Nerissa' isimli fiber teknede yapılan aramada 19 Filistin, 4 Irak, 5 Kuveyt uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan ve organizatör olduğu öğrenilen bir kişinin denize atlayarak karaya çıktığı, Bozburun jandarması ile kurulan irtibat sonrası organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişinin yakalandığı öğrenildi. Düzensiz göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne Datça Limanına çekildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise 14 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu tarafından Yalıkavak Büyükkiremit adası açıklarında fiber bir teknede düzensiz göçmen grubu tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından teknede yapılan aramada Filistin uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Taşburun barınağından lastik bot ile denize açılan düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarının ardından Sahil Güvenlik ekiplerince 17 Filistin ve 5 Iraklı toplam 22 düzensiz göçmen yakalanırken Didik Tekağaç Burnu açıklarında ise 17 Irak, 5 Cezayir ve 3 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.