Muğla ve Ege Türküleri yeninden hayat buluyor

Muğla'da bağlama eğitmenliği yapan ve bir çok etkinlikte sahne alan Muğla'nın tanınan yöresel sanatçısı Hamdi Demirtaş, unutulmaya yüz tutmuş türküleri tekrardan seslendiriyor.

Demirtaş'ın albümünde Adem Gardaş, Al Fadimem, Usul Usul ve Yörük Kızı türküleri yer alıyor. 2020 yılının son günlerinde çıkardığı “Çay Gıyında Harım var” isimli albümü ve 5 şarkısı ile dijital müzik platformlarında yerini alan Hamdi Demirtaş, hazırladığı klip ile sosyal medyada en fazla tıklananlar arasına girmeyi başardı.

32 yaşındaki genç sanatçı Hamdi Demirtaş, albümünün Muğla'ya hayırlı olmasını dilerken şunları söyledi,

“Uzun süredir üzerinde “Hangi türküler” olsun diyerek seçim çalışması yaptığım albümü sonunda çıkardık. Muğla'nın ve Ege bölgesin de yaşayan vatandaşlarımızın sevebileceği türkülerin olmasını istediğim bu albümümde, aynı zaman da eskileri de tekrar canlandırmak istedim. Bir çok genç arkadaşımız bu türküleri bilmiyor. Bizim özümüz olan bu türküleri yeniden geleceğe taşımak. Bu yüzden de böyle bir albüm çıkardım. Albümümüzün klibini “Çay Gıyında Harım var” türküsüne yaptım. Bundan sonrada türkülere tekrardan hayat vermek için çalışmalarımı sürdüreceğim. Bu sürede bana destek olan herkese teşekkür ederim”