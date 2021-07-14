Muğla ve ilçelerinde havadan ve karadan denetimler sıklaştırıldı

Marmaris'te konuşlandırılan helikopter yaz aylarında Muğla bölgesinde hizmet verecek. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, gece termal görüşü de bulunan helikopter ile özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Marmaris, Muğla karayolu üzerinde, şehir merkezlerinde denetim yaptı. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde helikopterin kameralarından gözetlediği sürücülerin emniyet kemeri, hız sınırı, şerit ve kural ihlali gibi konularda araçlar tespit edilerek telsiz bağlantısı ile karadaki ekiplere ulaşarak bilgi verildi. Gün içinde Marmaris'ten kalkarak araç yoğunluğunun bulunduğu bölgeleri havadan gözlemleyen helikopter Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından yaz sezonunda hizmet vermesi için Muğla Emniyet Müdürlüğüne tahsis edildi.

Helikopter ile havadan yapılan trafik denetimlerinde karayollarında trafik akışının normal seyrettiği görülürken, Marmaris ve Menteşe şehir merkezlerinde ise yoğunluk yaşandığı tespit edildi. Havadan yapılan denetimlerde 3 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 2 sürücüye kural ihlalinden cezai işlem uygulandı.

‘Uçak Göz' denilen helikopter ile yaz sezonu boyunca trafik, asayiş, terör, kaçakçılık, narkotik, göçmen kaçakçılığı ve kaçak yapıların tespiti gibi olaylarda kullanılacağı bilgisi edinildi.