Muğla yeni yıla hazır

Yılbaşı coşkusunu meydanlara taşıyan Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni yıl gecesi saat 23.30'da Menteşe Cumhuriyet Meydanında canlı müzik yayını yapacak.

2020 yılını ışıl ışıl karşılamaya hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Milas ve Bodrum ilçelerinin meydanlarını yılbaşı temalı süslerle donattı.

Yılbaşı gecesi için Menteşe İlçesi Cumhuriyet Meydanına 2020 yazısı, Ay yıldız, kalp, geyik ve yıldız gibi yılbaşı temalı ışıklı ledler hazırlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, aynı süslemeleri Bodrum'da Liman'a Milas'ta ise Atapark'a yaptı. Vatandaşlar süslemeleri beğeniyle karşılarken sık sık fotoğraf çekildikleri gözlendi.

2020'yı coşkuyla kutlamayı hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, gece 23.30'da Cumhuriyet Meydanında canlı müzik yayınına başlayacak. Saatler 00.00 gösterdiğinde ise canlı müzik yayını ile birlikte havai fişek gösterisi yeni yıla girecek vatandaşların coşkusuna eşlik edecek.