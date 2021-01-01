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Muğla yeni yıla silah sesleri ile girdi

Muğla’nın Menteşe ilçesi yeni yılın ilk dakikalarını silah sesleri karşıladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi yeni yılın ilk dakikalarını silah sesleri karşıladı. Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle sokakta yeni yıl kutlamalarına katılamayan vatandaşlar yeni yılı tabanca ve tüfek ile havaya ateş açarak karşıladı.


2020'den 2021'ye girilin ilk dakikalar Menteşe ilçesinde yoğun silah sesleri duyuldu. Bazı vatandaşlar silah sesleri ile irkilirken, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yağdı. Emniyet Müdürlüğü telsizinden görevde olan personel için yeni yıl mesajının yayınlandığı dakikalarda başlayan silah sesleri sonrası ekipler ihbar yapılan bölgelere sevk edildi. Bazı vatandaşlar evlerinin çatılarına fişeklerin geldiğini söylerken, anlık yaşanan silah sesleri durdu.

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