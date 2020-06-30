Muğla yerli turizmde 2. dalgayı bekliyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, öğrencilerin sınavlarının sona ermesi ile Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerine ikinci bir tatilci akını başlayacağını belirtti. Başkan Gürün, ikinci akında eğer çıkışta veya girişte test yapılmaz ise 7-10 günlük bir endişeli bekleyiş yaşanacağını söyledi.

“Bodrum önemli bir göç aldı”

İller arası seyahat kısıtlamasının kalkması ile ilk dalga tatilcilerin Muğla'ya geldiğini belirten Başkan Gürün, “Şu anda birinci atağı geçirdik. Sokağa çıkma yasağı gevşetildi. Ekonomik ve sosyal açıdan alınan bir karardı. Tıbbi açıdan hekimler karar verici olsaydı karantinanın biraz daha devam etmesi gerekirdi. Ama ekonomi de hayatımızın bir gerçeği. Sosyal olarak da insanları eve hapsetmek ne gibi sıkıntılar oluşturur bu da gerçek. Bodrum'a önemli bir göç oldu. Yazlık misafirlerimiz Bodrum'a geldi. Büyük bir endişeye kapıldık. O gelişlerden sonraki artış korkulacak seviyede olmadı. Bunu atlattık” dedi.

İkinci dalga tatilciler geliyor

Muğla'ya gelecek tatilciler için test önerisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Şimdi sınavlar bitti, herkes Marmaris'e, Bodrum'a ve Fethiye'ye gidelim deniliyor. İkinci bir akın olacak. Bu akın da bizi 7-10 günlük bir endişeli bekleyişe götürecek. Bunun olmaması için yapılması gereken benim daha önce de önerdiğim ama belli şartlara bağlı olarak ya çıkışta veya girişte mutlak suretle testin yapılması. Test pozitiflerinin enterne edilerek 14 gün süre ile muhafaza edilmesi, bulunduğu alanda veya hastane şartlarında gerekli olan tedaviye alınması. Bu yapılmadığı takdirde çıktıktan sonra olay onun temas ettiği kişileri bulabildiğimiz kadar bularak onları enterne etmeye çalışıyoruz ki, bu biraz tehlikeli olay. Umarım bu test olayı çok daha yaygın yapılabilir. En önemlisi de üç basit olay. Maske, mesafe ve hijyen konusunda tam bir uyum olmuyor. Kapalı alanların korona virüsün bulaşma imkanı çok daha fazla olduğu söylenmiş olmasına rağmen kapalı alanları açtık. Bu konunun hala doğru olmadığına inanıyorum. Önemli olan insan sağlığı” dedi.