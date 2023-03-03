Muğla Yeşilay Başkanı Uyan: “Yeşilay Haftası için hazırlanan tüm imkanlar, depremzedeler için kullanılacak”

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı depremler nedeniyle 1-7 Mart Yeşilay Haftası için hazırlanan tüm imkanları depremzedeler için kullanacak olan Yeşilay, ayrıca depremden etkilenen vatandaşlar için psikososyal destek sağlamak amacıyla da 258 klinik psikolog ve 125 sosyal hizmet uzmanının görev yaptığı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi Psikososyal Destek Hattını hayata geçirdi.

12 Şubat itibariyle 444 98 01 numaralı hat üzerinden hizmet vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi Psikososyal Destek Hattının ihtiyaç duyan kişilere psikolojik ilk yardım sağladığını belirten Yeşilay Muğla Şube Başkanı Ebru Uyan, “Bireyle ilk görüşme sonrası psikososyal ihtiyaçları belirleniyor ve bu çerçevede görüşmeler sağlanıyor. İlerleyen süreçte; bireyin ihtiyacı ve uzman psikoloğun yönlendirmesiyle çevrim içi (online) veya yüz yüze görüşme gerçekleştirilebiliyor.” dedi.

Başkan Uyan ayrıca 11 ili etkileyen deprem nedeniyle 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda hazırlanan tüm imkanların depremzedeler için kullanılacağını, depremden etkilenen vatandaşların, 444 98 01'i arayarak çevrimiçi ve yüz yüze uzmanlardan destek alabileceklerini söyledi.

Uyan, “Ülkemizde gerçekleşen ve maalesef çok sayıda vatandaşımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yeşilay olarak afet bölgesindeki çalışmalara katkı sunduk. İlk günden itibaren bütün çalışma arkadaşlarımız, gönüllülerimiz deprem bölgesinde çalışmalar yaptı. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza psikolojik yardım sağlayacak olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi Psikososyal Destek Hattımız hayata geçti. Ülkemiz ve milletimizin bir daha böylesi acıları yaşamamasını diliyor, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.