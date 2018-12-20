Muğla, Yörük-Türkmen Çalıştay'ına ev sahipliği yaptı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yörük-Türkmen Tarihi ve Kültürü Uyulama ve Araştırma Merkezi, Türk Tarihi Kurumu ve Yörükçe Dergisi tarafından düzenlenen 1'nci Yörük Türkmen Araştırma Merkezleri Koordinasyon ve İşbirliği Çalıştayı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Çalıştay'a farklı üniversitelerden yaklaşık 30 bilim insanı ve Yörük Türkmen Derneklerinin temsilcileri katıldı. Çalıştayda Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mersin Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi ile MSKÜ bünyesinde kurulan Yörük Türkmen Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmaları ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan MSKÜ Yörük-Türkmen Tarihi ve Kültürü Uyulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışına öncülük eden AK Parti 24'üncü Dönem Muğla Milletvekili ve Boğalar Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ali Boğa, “Eskiden Yörükler Üniversitenin önünden geçmeye korkardı. Şimdi Üniversitelerimizde bu kültürün yaşatılması için akademisyenlerimiz var. Beş Yörük Araştırma Merkezindeki bilim insanlarımız kadim kültürümüzün geleceğe aktarılması için bu alanda çalışma yapıyor. Bilim insanlarımız bu kültür ile ilgil bir yol haritası çizmek istiyorlar. Bu kültürün yaşatılmasındaki en önemli ayaklardan birisi de Yörük Türkmen Dernekleri. Bu derneklerimiz belli dönemlerde şenlikler, şölenler tertip ediyor ama bunların bir koordinasyonu gerekiyor. Bu konuda ortak akılla bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bu çalıştaydan bir yol haritasının çıkacağına iniyorum” dedi.

Çalıştaya ev sahipliği yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, çalıştayın Yörük-Türkmen kültürüne önemli katkılar sunacağını söyledi. Rektör Çiçek, “Kültürel ve tarihi mirasımızın herhangi bir kısmının tahrip olması veya unutulması neticesinde, milletlerin gelecek nesillere aktaracağı herhangi bir değeri kalmayacağı gibi, onlarda bir hafıza yitimine sebep olacaktır. Bu sebeple Yörükler, Türkmenler ve diğer konar-göçer Türk toplulukları ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek ülkemiz için önemlidir. Araştırma Merkezimiz vasıtasıyla başta Muğla ili ve ilçeleri olmak üzere dünya üzerindeki konar-göçer Türk topluluklarının tarihlerini, sosyo-kültürel yapılarını araştırarak bu değerlerin bilim dünyasında tanıtılmasını hedefliyoruz. Bu çalıştay ile yöremizin sosyal-kültürel mirasını layıkıyla koruma ve gelecek kuşaklara aktarma noktasındaki önerileri, projeleri, çalışmaları ortaya koymak suretiyle büyük bir sorumluluğa katkı sunmuş olacağız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Çevik'in başkanlığında, Prof. Dr. Ali Akar, Prof. Dr. Hayati Beşirli ve Prof. Dr. İlhan Şahin'in panelist olarak yer aldığı panelle başladı. Öğleden sonra ise üç oturumluk bir çalıştay gerçekleştirildi. İlk oturumda, Yörük ve Türkmenlerin kaybolmakta olan maddi-manevi değerlerinin tespiti ve korunmasına yönelik yapılacak çalışmalar ile sosyo-ekonomik sorunlar ele alındı. İkinci oturumda, araştırma merkezlerinin kuruluş amaçları, bugüne kadarki faaliyetleri, hedefleri, araştırma merkezleri arasında gerçekleştirilecek işbirliği ve görev dağılımı gibi konular masaya yatırılırken, son oturumda, Yörük Türkmen derneklerinin kuruluş amaçları, faaliyetleri ve özellikle şenlikler konusundaki sorunlar ele alınacak ve en önemlisi Yörük-Türkmen Şölenleri yönergesi değerlendirildi. Oturumlarda tutulan raporlar değerlendirilerek bir de sonuç bildirgesi yayımlanacak.