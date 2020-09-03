Muğla zabıtasından hayat kurtaran müdahale

Marmaris'in Turunç Mahallesinde denize atlarken başını kayalıklara çarpan Murat Çakmak(30) denizde boğulma tehlikesi yaşadı. Denizde bilincini kaybeden vatandaşa ilk müdahaleyi Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri gerçekleştirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesinde 30 yaşındaki Murat Çakmak yüksekten denize atlarken başını kayalıklara çarptı. Çakmak denizde bilincini kaybederek boğulma tehlikesi yaşadı. Bölgede denetimlerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri durumu fark etti. Zabıta ekipleri bilincini kaybetmiş baygın şekilde bulunan Murat Çakmak'ı denizden çıkararak ilk müdahaleyi yaptı

İlkyardım sertifikası bulunan zabıta ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından 112 ekiplerine bilgi verdi. Murat Çakmak daha sonra Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavisine başlandı.