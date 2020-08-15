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Muğla'da 1 kişi denizde boğuldu

Muğla’nın Ula ilçesinde denize giren 3 arkadaştan biri akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Ula ilçesinde denize giren 3 arkadaştan biri akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, Akyaka Mahallesi'nin Akçapınar yönüne bakan sahilinde denize giren Esmanur Kaya, Feyza Tamur ve Melike Kaya isimli üç arkadaş, yüzerken aniden çıkan dalga ve Kadın Azmağı'ndan gelen akıntıya kapıldı. Üç arkadaştan ikisi kurtarılırken, 21 yaşındaki Melike Kaya isimli genç kız gözden kayboldu. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kayıp genç kızın bulunması için Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonrası Melike Kaya isimli genç kızın cansız bedenine ulaşılarak otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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