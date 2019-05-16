Muğla'da 100'üncü yıl coşkusu 4 gün sürecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının 100'üncü yılının kutlanacak olması nedeniyle konser, şenlik, spor müsabakaları gibi birçok farklı dalda etkinlik düzenliyor.

18 Mayıs Ula Gölet'inde saat 14.00'da başlayacak olan “Gençlik ve Çevre Şenliği”nde, müzik dinletisi, spor müsabakaları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 18 Mayıs'ta ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde saat 21.15'te “İstanbul Ağlarken” adlı tiyatro oyunu sergilenecek. 19 Mayıs saat 21.00'de “Cumhuriyet Yürüyüşü” ile başlayacak kutlamalar daha sonra ünlü sanatçı Burcu Güneş konseri ile devam edecek.

Bunun yanı sıra spor bayramı olması nedeniyle de Menteşe tenis kulübü ile birlikte tenis turnuvası düzenleniyor. 12 yaş altı çocukların katılabildiği turnuva 16 Mayıs'ta başlarken 3 gün devam edecek ve 19 Mayıs'ta final müsabakalarının ardından sona erecek. Genç nüfusun yoğun olduğu Kötekli Mahallesinde de konser düzenleyecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi 20 Mayıs'ta Elif Kaya ile gençlerle buluşuyor.

‘Tüm vatandaşlarımızı 19 Mayıs coşkusuna ortak olmaya çağırıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 100. Yılı kutlanacak olan “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” nedeniyle haklı bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını söyledi. Başkan Gürün, 100 yıl önce Cumhuriyetin temellerinin atılmasındaki en büyük adım olarak 19 Mayıs'ın Türkiye tarihinin en önemli dönem noktalarından biri olduğunu belirtti. Başkan Gürün, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 100 yıl önce yüreğinde ki inançla yakmış olduğu Cumhuriyet ateşinin en önemli adımlarından biridir 19 Mayıs. Ne mutludur ki Cumhuriyetin kuruluşuna kadar gidecek olan bu kıvılcım Atamız tarafından gençlere armağan edilmiş onların ülkemizin geleceği açısında ne kadar önemli bir role sahip olduğu hatırlatılmıştır. Bizde 100.yılında 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacağız. Çeşitli tarihlerde yapacak olduğumuz tüm etkinliklere genç yaşlı demeden vatandaşlarımızın 7'den 70'e katılıp bu coşkuyu bizimle paylaşacaklarına eminim” dedi.