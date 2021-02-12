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Muğla'da ‘112 farkındalık günü' ziyaretleri

10 Kasım 2015 tarihinde acil çağrı numaralarının tek çatı altında toplanması ile kurulan Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi ‘112 Farkındalık Günü’ kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

10 Kasım 2015 tarihinde acil çağrı numaralarının tek çatı altında toplanması ile kurulan Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi ‘112 Farkındalık Günü' kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya ‘112 Farkındalık Günü' nedeniyle Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyareti sonrası her yıl olduğu gibi Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malul, Gazi, Şehit, Dul ve Yetim Derneğini ziyaret etti.


Muğla 112 AÇM Müdürü Karakaya dernek başkanlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini hediye etti.

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