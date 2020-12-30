İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla'da 120 litre el yapımı alkol ele geçirildi

Muğla’da kaçak alkol üretimi yaparak sattığı belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda el yapımı alkol ele geçirildi.

Muğla'da kaçak alkol üretimi yaparak sattığı belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda el yapımı alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ortaca'nın kırsal Fevziye Mahallesinde M.K., R.A. ve O.A. isimli şahısların kaçak içki üretip ticaretini yaptığı bilgisini aldı.


İl Jandarma KOM ve Ortaca İlçe Jandarma ekiplerinin şahıslara ait üç ayrı adreste yapılan aramada; 120 litre el yapımı alkollü içki, 5 litre etil alkol, 11 şişe yurt dışı menşeili bandrolsüz viski, 2000 gram alkol yapılında kullanılan karbon, 100 mg. kristal anason, 15 mg. votka anasonu, alkol fermente düzeneği, rakı damıtma düzeneği, 4 adet alkol yapımında kullanılan özel şırınga ve 5 adet alkol derecesini ölçmede kullanılan ölçüm cihazı ele geçirilmiştir.


Olay ilgili olarak M.K.,R.A. ve O.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken haklarında adli işlemlere başlandığı açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.